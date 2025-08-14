Fótbolti

Breiða­blik fer til San Marínó

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Valgeir Valgeirsson skoraði örlagaríkt sjálfsmark í kvöld en vonin um Sambandsdeildina lifir.
Breiðablik er á leiðinni til San Marínó og mætir Virtus í umspili upp á sæti í Sambandsdeildinni. Fyrri leikurinn fer fram á Kópavogsvelli næsta fimmtudag og sá síðari á heimavelli Virtus þarnæsta fimmtudag.

Breiðablik tapaði fyrr í kvöld einvígi sínu gegn Zrinskij Mostar frá Bosníu/Hersegóvínu og mætir sigurvegaranum úr einvígi Virtus frá San Marínó og Milsami frá Moldóvu.

Allt leit út fyrir að Virtus myndi tapa en liðinu tókst að snúa einvíginu við í seinni leiknum og fór með samanlagðan 5-3 sigur.

Breiðablik mætir því Virtus en drátturinn telst nokkuð hagstæður Breiðabliki þar sem mun sterkari lið voru í pottinum.

Breiðablik fær fyrri leikinn á heimavelli, fimmtudaginn 21. ágúst, og spilar svo seinni leikinn á útivelli, 28. ágúst. Sigurvegari einvígisins tryggir sér sæti í Sambandsdeildinni.

Blikarnir fá frí milli leikja því deildarleik þeirra við ÍA, sem átti að fara fram sunnudaginn 24. ágúst, hefur verið frestað til 11. september.

Fréttin hefur verið leiðrétt.

