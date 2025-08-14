Fótbolti

Læri­sveinar Freys á leið í umspil

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sævar Atli og Eggert Aron voru báðir í byrjunarliði Brann.
Þrátt fyrir 1-0 tap eru lærisveinar Freys Alexanderssonar í Brann eru á leið í umspil upp á sæti í Evrópudeildinni eftir 2-1 samanlagðan sigur í einvígi gegn BK Hacken.

Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson voru báðir í byrjunarliðinu og spiluðu allan leikinn.

Denzel De Roeve skoraði sjálfsmark á 38. mínútu sem reyndist eina mark leiksins.

Brann fékk vítaspyrnu og hefði getað jafnað leikinn í uppbótartíma en Nick Casto klúðraði. Það kom þó ekki að sök því Brann komst áfram úr einvíginu hvort eð er.

Með sigrinum er Brann búið að tryggja sér sæti í Sambandsdeildinni og er á leið í umspil upp á sæti í Evrópudeildinni gegn kýpverska liðinu AEK Larnaca.

Norski boltinn Evrópudeild UEFA

