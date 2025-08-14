Breiðablik var slegið út úr Evrópudeildinni í kvöld þegar liðið tapaði fyrir Mostar frá Bosníu og Hersegóvínu 1-2. Samanlagt fór einvígið 2-3 en Damir Muminovic sagði bæði lið ekki hafa átt góðan leik í fyrri hálfleik.
Bærði mörk Mostar voru heldur slysaleg og þegar öllu er á botninn hvolft það sem svíður mest að þau hafi farið inn. Damir var spurður að því hvort mörkin væru ekki það blóðugasta við þennan tapleik.
„Jú ég get verið sammála þér með það en frammistaða okkar í fyrri hálfleik var bara ekki nógu góð. Bæði lið reyndar bara léleg en þeir skora tvö mörk og vinna leikinn. Tvö skelfileg mörk.“
Fannst Damir að Breiðblik hefði getað gert eitthvað betur í leiknum?
„Já við hefðum mátt þora meira í fyrri hálfleik og látið boltann ganga betur. Við hefðum þurft að halda hraðanum háum en við gerðum það ekki. Svo gáufm við í í seinni hálfleik og þá fór öll orkan í að sækja og þá urðum við dálítið opnir til baka. Flottur seinni hálfleikur en ekki fyrri.“
Var eitthvað í fari andstæðinganna sem kom Blikunum á óvart í þessum leik?
„Nei ekkert sem kom okkur á óvart. Þetta eru góðir leikmenn og gott lið. Við vitum að þeir vilja halda boltanum og fara í gegnum miðjun en mér fannst við vera of mjúkir við þá í fyrri hálfleik. Ekkert sem kom okkur á óvart nei.“
Evrópuævintýri Blika eru þó ekki búin en liðið á í það minnsta. Mega Blikar nokkuð vera of lengi eitthvað súrir með þessi úrslit?
„Það er enginn tími til að svekkja sig á þessu. Auðvitað vildum við fara áfram hér og ekki þurfa að fara í umspilsleik um sætið í Sambandsdeildinni. Þetta fór eins og það fór. Það er leikur á sunnudaginn gegn FH og svo Evrópuleikur á fimmtudaginn og við verðum klárir þá.“