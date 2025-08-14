Víkingur Reykjavík heimsækir danska stórliðið Bröndby í seinni leik liðanna í undankeppni Sambandsdeildarinnar í fótbolta í kvöld. Víkingar leiða einvígið með þremur mörkum gegn engu og stuðningsmenn liðsins hafa fjölmennt til Kaupmannahafnar að styðja sína menn.
Okkar kona, Elín Margrét Böðvarsdóttir, tók púlsinn á stemningunni í Köben núna rétt áðan og óhætt er að segja að gleðin sé í fyrirrúmi hjá stuðningsfólki Víkings en án efa, undir niðri, ríkir spenna og stress fyrir leik kvöldsins því þrátt fyrir góða forystu er einvíginu ekki lokið.
Leikur Bröndby og Víkings Reykjavíkur hefst klukkan hálf sex og verður lýst í beinni textalýsingu hér á Vísi. Myndir frá stemningunni í Köben má sjá hér fyrir neðan: