Liam Payne úr One Direction látinn

Þetta kemur fram í argentínskum fjölmiðlum í dag. Hann er sagður hafa fallið fram af svölum á þriðju hæð hótels í Buenos Aires. CNN greinir einnig frá andláti Payne nú í kvöld.

Liam Payne var liðsmaður strákasveitarinnar One Direction ásamt þeim Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles og Louis Tomlinson. Hljómsveitin var sett saman í sjónvarpsþáttunum X-factor árið 2010 og var fljót að öðlast heimsfrægð. Malik sagði skilið við hljómsveitina snemma árs árið 2015 en meðlimirnir fjórir sem eftir voru störfuðu áfram saman, þar til þeir héldu hver í sína áttina síðar það sama ár.

Payne lét reyna á sólóferil eftir að One Direction lagði upp laupana og naut nokkurra vinsælda upp á eigin spýtur. Fyrsta lag hans, Strip That Down, átti talsverðri velgengni að fagna þegar það kom út árið 2017.

Fréttin verður uppfærð.