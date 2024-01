Hilmar var gestur í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hilmar er með húsnæðislán hjá lífeyrissjóði og greitt af láninu og öll önnur gjöld allt frá því að bærinn var rýmdur í nóvember. Hann segist sakna stuðnings frá yfirvöldum.

Sitja eftir og borga

„Þau sem eru með lífeyrissjóðslánin og þau sem eru á leigumarkaðnum, við sitjum eftir. Ríkisstjórnin tók umræðuna við bankana sem felldu niður vexti og verðbætur en svo bara hættu þeir. Svo hefur ekkert heyrst. Við sitjum bara eftir og við bara borgum.“

Hilmar segir hópinn vera ráðalausan. Þau hafi mótmælt og beðið eftir aðgerðum frá stjórnvöldum án árangurs.

„Þetta getur ekki gengið svona endalaust, af því að við vitum ekkert hvað þetta ástand varir lengi,“ segir Hilmar. Hann segist telja um hundrað Grindvíkinga vera með lífeyrissjóðslán en hefur ekki tölu leigjenda á hreinu.

Algjörlega föst

Hilmar á von á því að skýrsla frá Náttúruhamfaratryggingum Íslands (NTÍ) um hús sitt birtist um mánaðarmótin næstu. Það gæti breytt stöðunni fyrir hann, reynist húsið ónýtt.

„Þá gæti ég fengið það borgað út. Hugsanlega má ég kannski ekki byggja á lóðinni minni aftur. Þarf ég þá að fá aðra lóð í Grindavík? Fæ ég aðra lóð í Grindavík? Þarf ég að fara eitthvað annað? Það er mikil óvissa. Svo er líka fólkið sem er með heil hús og vill ekki koma til baka. Hvað á að gera fyrir þau?“

Þeim spurningum hefur ekki verið svarað?

„Alls ekki. Ég get ekki keypt. Ég get ekki selt. Ég get ekki farið í endurfjármögnun. Við erum algjörlega föst.“

Sigurður Ingi hafi heitið stuðningi

Hilmar segir hópinn ekkert hafa heyrt frá yfirvöldum. Þau séu ekki með neinn fulltrúa sem berjist fyrir þeirra málstað og þá segist Hilmar ekki hafa heyrt neinn í bæjarstjórn ræða mál þeirra. Þau viti ekki hvert þau eigi að snúa sér.

„Sigurður Ingi sagði á íbúafundi 12. desember að hann myndi standa á bakvið alla Grindvíkinga. Ríkisstjórnin myndi standa á bakvið alla Grindvíkinga. Það hefur ekki raungerst.“

Spurður út í fjárhagsstöðu fólks í þessari stöðu, sem enn er að borga öll gjöld, íbúðalán í Grindavík, fasteignagjöld, hita, rafmagn, ofan í leigju fyrir húsnæði annarsstaðar, segir Hilmar ljóst að peningarnir séu að klárast.

„Að sjálfsögðu. Fólk er komið þangað. Margir eru bara þar. Eru komnir í algjört þrot. Peningurinn er bara búinn. Hvernig á þetta að geta gengið upp? Fólk er að borga kannski sex, sjö, áttahundruð þúsund á mánuði.“

Fjárhagsáhyggjur ofan í röð áfalla

„Ég hefði bara viljað sjá að þegar rýmingin var að þá hefði maður bara fengið þarna á mánudeginum frá ríkisstjórninni: „Heyrðu nú ætlum við að taka ríkisábyrgð á þessum skuldum í tvo, þrjá mánuði. Sjáum bara hvernig staðan verður eftir það og svo bara höldum við áfram.“

Hilmar segir það gríðarlega erfiðar aðstæður að þurfa að kljást við fjárhagsáhyggjur ofan í þá röð áfalla sem dunið hafi á Grindvíkingum.

„Þetta er ekkert auðvelt. og fólk sem er bara núna komið í þrot, það hefur ekki einu sinni kraftinn til þess að berjast á móti. Og hvað á að gera? Á bara að bíða eftir því að þetta fólk fari á hausinn? Að við förum öll á hausinn?“