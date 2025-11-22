Nokkur börn lögð inn vegna flensu og gervigreindarbylting fyrir blinda

Mikið álag hefur verið á spítalanum vegna inflúensufaraldurs, sér í lagi á barnadeild að sögn yfirlæknis. Nokkur fjöldi barna hefur þurft að leggjast inn vegna veikinda. Flensan hefur jafnframt verið fyrr á ferðinni nú en oft áður. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum.
Í fréttatímanum verður einnig fjallað um stöðuna í Úkraínu en Úkraínumönnum hafa verið gerðir afarkostir af hálfu Bandaríkjanna um samþykkt friðartillagna. Formaður utanríkisrmálanefndar Alþingis bindur vonir við að Evrópumenn geti haft áhrif á tillögurnar.
Við heimsækjum blindan mann, sem útvegaði sér nýlega gervigreindarsólgleraugu frá Meta. Hann segir þau algjöra byltingu.
Við verðum í beinni útsendingu frá Hörpu, þar sem Helgi Björnsson verður með tónleika í kvöld og rifjar upp gamla takta, þar sem hægt verður að horfa á tónleikana í stofunni heima.
Í íþróttapakkanum verða fótboltaleikir dagsins raktir ítarlega og við förum yfir framvindu formúlunnar í dag.
