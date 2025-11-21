Börn sem voru saman komin á barnaþingi í dag hlífðu ráðherrum ekki við krefjandi spurningum. Félagsmálaráðherra hvatti börnin til þess að láta í sér heyra, séu þau ósátt við einkunnir í bókstöfum.
„Af hverju notum við einkunnakerfið A,B, C í tíunda bekk í staðinn fyrir að nota tölustafi eins og í menntaskóla og hvernig eiga menntaskólar að velja úr nemendum þegar allir eru til dæmis með B+?“
Þetta var ein fjölmargra spurninga sem þau eitt hundrað og fjörutíu börn sem voru saman komin á barnaþingi í Hörpu í dag báru upp þegar þeim gafst færi á því að spyrja ráðherra út í mál sem á þeim brenna. Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, svaraði spurningunni og sagði að það væri vilji stjórnvalda að menntaskólar litu ekki einungis til lokaeinkunnar, heldur einnig annarra þátta.
Inga Sæland, félagsmálaráðherra greip því næst orðið.
„Svo eigið þið náttúrulega bara að mótmæla þessu harkalega ef þið viljið ekki þetta A, B, C, D og segja hingað og ekki lengra, við viljum annað. Þá verður Guðmundur Ingi, barna- og menntamálaráðherra, að stíga sterkur inn og breyta þessu. Þannig ef þið viljið breyta, þá skulið þið bara biðja um það almennilega. Ég er að boða byltingu í A, B, C, D, E, F, G. Ég skil alveg hvað þú ert að meina og tek undir það,“ sagði Inga, líkt og sjá má í fréttinni hér að ofan.
Fyrrnefndur fulltrúi á barnaþingi svaraði ráðherra og sagðist vera að biðja um það núna.
„Þetta er allt of lítið samt sem áður. Það verða að vera svona fimm hundruð krakkar fyrir utan menntamálaráðuneytið hjá Gumma og segja ekki A, B, C, D,“ svaraði Inga og hló. Barnamálaráðherra sagðist því næst ætla að skoða málið.
Á barnaþingi hafa börnin unnið ýmsar tillögur og ákallið var skýrt; að þeirra skoðanir hafi vægi í ákvarðanatöku.
„Því það er ekki nóg bara að hlusta. Þegar skoðunum er ekki framfylgt er enginn tilgangur með því að hlusta,“ sagði einn fulltrúi barnaþings sem fréttastofa ræddi við.