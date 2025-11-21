Sjaldan eða aldrei hafa nemendur Menntaskólans að Laugarvatni hafi eins mikinn áhuga á að syngja í kór skólans eins og núna því 119 nemendur af 152 nemendum skólans eru í kórnum.
Það er rík hefð fyrir kór í Menntaskólanum að Laugarvatni, sem hefur komið fram í gegnum árin við allskonar tækifæri. Kórinn er alltaf mjög vinsæll hjá nemendum en aldrei jafn vinsæll og nú því næstum allir nemendur skólans er í kórnum en skólinn er heimavistar skóli.
„Kórinn er náttúruleg stolt okkar hérna í Menntaskólanum að Laugarvatni og fyrir 15 árum síðan fengum við kórstjórnenda, sem hætti vor, hana Eyrúnu Jónasdóttur og hún á svolítin veg og vanda af uppbyggingunni, sem hefur endað í því að við erum með 120 manna kór,“ segir Jóna Katrín Hilmarsdóttir, skólameistari.
Stjórnandi kórsins, sem tók við honum í haust er Stefán Þorleifsson.
„Og hann fékk það verkefni að reyna kannski að vera örlítið leiðinlegur í haust á kynningum og koma kórnum, drauma talan var 67 því það er stærsta rútan hjá Gvendi Tyrfings en það tókst ekki. Hann fór úr 120 manns í 119,“ segir Jóna Katrín hlæjandi.
Hvað er þetta stórt hlutfall nemenda?
„Þetta er núna um 80% nemenda en við erum með 156 nemendur í skólanum.“
Þetta er ótrúlega flottur og skemmtilegur kór, ertu ekki sammála því?
„Já og svona ungar og bjartar raddir, þær eru á einhverju öðru leveli, á einhverju öðru sviði,“ segir skólameistarinn.
Það stendur mikið til hjá kórnum því það eru tónleikar framundan í Skálholtskirkju en kórinn verður með tvenna jólatónleika í Skálholti um helgina og skólameistarinn, segir magnað að hlusta á kórinn í kirkjunni.
„Og það er alveg dásamlegt að fara í Skálholt rétt fyrir jólin og heyra kórinn syngja í hæstu hæðum þar enda stórkostlegt sönghús“, segir Jóna Katrín.