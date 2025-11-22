Endaði á ljósastaur eftir flótta undan lögreglu Samúel Karl Ólason skrifar 22. nóvember 2025 07:29 Átta gistu í fangageymslu eftir nóttina samkvæmt dagbók lögreglunnar. Vísir/Ívar Fannar Maður neitaði að verða við skipunum lögregluþjóna um að stöðva bíl sinn í Reykjavík í gærkvöldi. Við það hófst eftirför sem endaði skömmu síðar þegar maðurinn keyrði á ljósastaur. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi slasast þegar bíllinn endaði á ljósastaurnum en ekki segir hvort það hafi verið alvarlegt. Hann mun hafa verið fluttur á slysadeild í kjölfarið. Alls voru 69 mál skráð í kerfi lögreglunnar frá fimm í gærkvöldi til fimm í morgun og gistu átta manns í fangaklefa í nótt. Á meðal verkefna lögreglu voru nokkur heimilisofbeldismál og ökumenn undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Þá var tilkynnt um tvo menn fara inn á lokað svæði við verslunarkjarna í Reykjavík. Lögregluþjónar fundu þá seinna á efstu æðum og var þar um að ræða sautján og átján ára drengi. Þeir sögðust hafa farið inn á svæðið til að bjarga ketti sem rataði þangað inn og voru þeir með kött í höndunum. Sautján ára drengnum var ekið heim til sín en hinn átján ára og kötturinn fengu að fara á vettvangi. Lögregluþjónar handtóku einnig mann sem neitaði að greiða fyrir leigubíl. Sá var mjög ölvaður og streittist á móti lögregluþjónum. Hann endaði í fangaklefa, þar sem hann er sagður hafa reynt að bíta lögregluþjóna. Lögreglan hefur til rannsóknar mál þar sem múrsteini var kastað inn um rúðu á útidyrahurð í Garðabæ. Lögreglumál Næturlíf Umferðaröryggi Mest lesið Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Innlent „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina Erlent Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Innlent Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Innlent Ungt fólk glími við offitu eftir einangrun í kjölfar Covid Innlent Viðreisn hafi tekið upp málflutning Miðflokksins Innlent Ráðherra hvatti börn til þess að mótmæla bókstafakerfi Innlent Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Innlent Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Innlent Magnús Guðmundsson er látinn Innlent Fleiri fréttir Endaði á ljósastaur eftir flótta undan lögreglu Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Ungt fólk glími við offitu eftir einangrun í kjölfar Covid Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Viðreisn hafi tekið upp málflutning Miðflokksins Hernaðarstuðningur hækkar ekki og Rutte kunnugt um „íslenska öryggismódelið“ 80% nemenda á Laugarvatni eru í kór menntaskólans Ráðherra hvatti börn til þess að mótmæla bókstafakerfi Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Meira í varnarmál og heitar umræður í beinni Erlendum vasaþjófum vísað úr landi Stöðvuðu stækkun Sigöldustöðvar Kanna fýsileika landeldis á Bakka Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Vara við netsvikum í nafni Skattsins Tæp tvö ár fyrir smygl á tæpum tveimur kílóum af kókaíni Hafa áhyggjur af fjármögnun loftslagsaðgerða stjórnvalda Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Öryrkjar fá nú síður gjafsókn Fjörðurinn orðinn tvöfalt stærri Sveinn Óskar leiðir listann áfram Foreldrar eigi líka að leggja símann frá sér Samgönguáætlun ekki afgreidd á haustþingi Spáir enn desembergosi Ný fjármögnunarleið að ryðja sér til rúms og friðaráætlun í Úkraínu gagnrýnd Margir skorað á Ingibjörgu í formanninn Játaði líkamsárás en sleppur í bili vegna tölvubréfs dómara Bílvelta og árekstur í hálkunni Vísbendingar um að færri unglingar drekki áfengi Sjá meira