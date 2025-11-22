Staðsetning flugeldasýningar sem haldin var í Firði verður endurskoðuð eftir að ungur drengur fékk flugeldapúður í auga þegar stækkun verslunarmiðstöðvarinnar var fagnað í Hafnarfirði í gær. Framkvæmdastjóri segist harma atvikið en tekur fram að öllum nálægðarreglum hafi verið fylgt.
Greint var frá því á Vísi í gær að flugeldapúður hefði skotist í auga á ungum dreng sem viðstaddur var flugeldasýningu við opnun nýs Fjarðar í Hafnarfirði í gær ásamt föður sínum. Faðir hans gerði athugasemdir við staðsetningu flugeldanna sem að hans mati var skotið upp afar nálægt áhorfendum. Guðmundur Bjarni Harðarson framkvæmdastjóri Fjarðar segist harma atvikið. Björgunarsveit Hafnarfjarðar hafi séð um sýninguna og lokun.
„Samkvæmt þessu minnisblaði sem ég fékk frá björgunarsveit Hafnarfjarðar í gærkvöldi, korter í tólf þá segja þessar reglugerðir að það séu einhverjir þrjátíu metrar sem fólk þarf að standa frá og þeir gerðu nú gott betur en það og að mér skilst þá stóð enginn nær en fjörutíu metra og þeir voru með tólf til fimmtán einstaklinga að passa að fólk færi ekki nær.“
Hann segist hafa heyrt í feðgunum, líðan stráksins sé sem betur fer góð. Um sé að ræða flugeldasýningu sem fari fram ár hvert í tilefni af bæjarhátíð.
„Það er verið að skoða hvort við ættum að skoða að færa sýninguna aðeins lengra frá. En það er bara þegar það er verið að nota svona sprengiefni, þá er því miður alltaf hætta við því að svona óhöpp geti gerst.“
Hann segir metfjölda hafa lagt leið sína í Hafnarfjörð í gær, um átta til tíu þúsund gestir mættu á hátíðina. „Í þessi nokkur ár sem ég hef staðið fyrir þessari flugeldasýningu hef ég aldrei séð svona mikið af fólki og þetta er bara eins og jólaþorpið, þetta er alltaf að stækka og það er bara mikil gleði eins og almennt séð fyrir þessu jólaþorpi og ég hvet alla til að nota tækifærið til að kíkja á jólaþorpið og stækkun Fjarðar.“