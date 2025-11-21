Innlent

Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað

Agnar Már Másson skrifar
Púðrið skaust á bak við gleraugu drengsins.
Púðrið skaust á bak við gleraugu drengsins. Aðsend

Flugeldapúður skaust í auga á ungum dreng þegar flugeldasýning við opnun Fjarðarins í Hafnarfirði stóð yfir. Faðir drengsins segir að viðburðarhaldarar hefðu mátt hátta öryggismálum betur þar sem áhorfendur voru nokkuð nálægt sprengjusvæðinu. Heilsa drengsins virðist góð en hann lýsir sviða í auganu, að sögn föðurins.

Óskar Eiríksson lýsir því í samtali við Vísi að 11 ára tvíburasynir hans, Óliver og James Óskarssynir, hafi fylgst með flugeldasýningunni sem haldin var við Fjörðinn að tilefni þess verslunarmiðstöðin hafi nú verið stækkuð.

En skyndilega fann James fyrir einhverju lenda í auganu á sér. Undir lokin á myndskeiði sem bróðir hans tók upp af flugeldasýningunni má heyra drenginn öskra.

„Eitthvað rautt púðurdæmi skýst inn í og bara hittir akkúrat í augað á honum, bak við gleraugun,“ rekur Óskar söguna.

„Gleraugun hans fóru af honum og það var rautt púður inni í þeim,“ bætir hann við.

James hafi orðið rauður í auganu og fundið fyrir sviða en Óskar segir að drengurinn lýsi ekki eins miklum verkjum nú. Fjölskyldan muni þó láta lækni kíkja á augað á morgun. Drengurinn sé sleginn yfir atvikinu.

Óskar tekur fram að honum þyki flugeldasýningin flott framtak en bendir á að flugeldunum hafi verið skotið upp afar nálægt áhorfendum, sem hafi staðið hinum megin við götuna. Hann segist vona að einhver lærdómur verði dreginn af atvikinu.

Ekki náðist í Guðmund Bjarna Harðarson framkvæmdastjóra Fjarðarins við gerð fréttarinnar. Margt var um manninn í Firðinum í dag vegna opnunarhátíðarinnar.

Hafnarfjörður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið