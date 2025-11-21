Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Agnar Már Másson skrifar 21. nóvember 2025 22:49 Púðrið skaust á bak við gleraugu drengsins. Aðsend Flugeldapúður skaust í auga á ungum dreng þegar flugeldasýning við opnun Fjarðarins í Hafnarfirði stóð yfir. Faðir drengsins segir að viðburðarhaldarar hefðu mátt hátta öryggismálum betur þar sem áhorfendur voru nokkuð nálægt sprengjusvæðinu. Heilsa drengsins virðist góð en hann lýsir sviða í auganu, að sögn föðurins. Óskar Eiríksson lýsir því í samtali við Vísi að 11 ára tvíburasynir hans, Óliver og James Óskarssynir, hafi fylgst með flugeldasýningunni sem haldin var við Fjörðinn að tilefni þess verslunarmiðstöðin hafi nú verið stækkuð. En skyndilega fann James fyrir einhverju lenda í auganu á sér. Undir lokin á myndskeiði sem bróðir hans tók upp af flugeldasýningunni má heyra drenginn öskra. „Eitthvað rautt púðurdæmi skýst inn í og bara hittir akkúrat í augað á honum, bak við gleraugun,“ rekur Óskar söguna. „Gleraugun hans fóru af honum og það var rautt púður inni í þeim,“ bætir hann við. James hafi orðið rauður í auganu og fundið fyrir sviða en Óskar segir að drengurinn lýsi ekki eins miklum verkjum nú. Fjölskyldan muni þó láta lækni kíkja á augað á morgun. Drengurinn sé sleginn yfir atvikinu. Óskar tekur fram að honum þyki flugeldasýningin flott framtak en bendir á að flugeldunum hafi verið skotið upp afar nálægt áhorfendum, sem hafi staðið hinum megin við götuna. Hann segist vona að einhver lærdómur verði dreginn af atvikinu. Ekki náðist í Guðmund Bjarna Harðarson framkvæmdastjóra Fjarðarins við gerð fréttarinnar. Margt var um manninn í Firðinum í dag vegna opnunarhátíðarinnar. Hafnarfjörður Mest lesið Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Innlent Skipulagðir glæpahópar farnir að útvista ofbeldi Innlent Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Innlent Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Innlent „Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur“ Erlent Skaut fimmtán skotum 25 sekúndum eftir að hann mætti Erlent Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Erlent Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Innlent Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Innlent Stöðvuðu stækkun Sigöldustöðvar Innlent Fleiri fréttir Ungt fólk glími við offitu eftir einangrun í kjölfar Covid Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Viðreisn hafi tekið upp málflutning Miðflokksins Hernaðarstuðningur hækkar ekki og Rutte kunnugt um „íslenska öryggismódelið“ 80% nemenda á Laugarvatni eru í kór menntaskólans Ráðherra hvatti börn til þess að mótmæla bókstafakerfi Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Meira í varnarmál og heitar umræður í beinni Erlendum vasaþjófum vísað úr landi Stöðvuðu stækkun Sigöldustöðvar Kanna fýsileika landeldis á Bakka Hyggjast reisa fjörutíu íbúðir í raðhúsum í Breiðholti Vara við netsvikum í nafni Skattsins Tæp tvö ár fyrir smygl á tæpum tveimur kílóum af kókaíni Hafa áhyggjur af fjármögnun loftslagsaðgerða stjórnvalda Stöðvar framkvæmdir við nýja Kaffistofu Samhjálpar Öryrkjar fá nú síður gjafsókn Fjörðurinn orðinn tvöfalt stærri Sveinn Óskar leiðir listann áfram Foreldrar eigi líka að leggja símann frá sér Samgönguáætlun ekki afgreidd á haustþingi Spáir enn desembergosi Ný fjármögnunarleið að ryðja sér til rúms og friðaráætlun í Úkraínu gagnrýnd Margir skorað á Ingibjörgu í formanninn Játaði líkamsárás en sleppur í bili vegna tölvubréfs dómara Bílvelta og árekstur í hálkunni Vísbendingar um að færri unglingar drekki áfengi Ráðin bæjarritari í Hveragerði Vilja tryggja stöðu ungs fólks í prófkjöri Samfylkingarinnar Sjá meira