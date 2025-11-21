Innlent

Kanna fýsileika landeldis á Bakka

Víkingur Gunnarsson, framkvæmdastjóri Bakkavík landeldi ehf. og Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Norðurþings.
Sveitarfélagið Norðurþing og fyrirtækið Bakkavík landeldi undirrituðu í dag viljayfirlýsingu vegna lóðar undir hugsanlega landeldisstöð á iðnaðarsvæðinu á Bakka norðan Húsavíkur.

Í viljayfirlýsingunni segir að Bakkavík landeldi telji tækifæri til sjálfbærrar auðlindanýtingar og atvinnusköpunar í Norðurþingi. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast kanna ítarlega fýsileika þess að reka landeldisstöð á svæðinu. 

„Sú vinna felur meðal annars í sér mat á aðgengi að nauðsynlegum auðlindum og innviðum, svo sem jarðhita, ferskvatni, raforku, jarðsjó og hafnaraðstöðu, þróun laga-, skatta- og viðskiptaumhverfis fiskeldisstöðva, mat á starfsleyfisskilyrðum, samgöngum o.fl.,“ er haft eftir Víkingi Gunnarssyni, framkvæmdastjóra Bakkavíkur, í fréttatilkynningu

Hann tekur þar fram að um þróunarverkefni sé að ræða og komi til með að taka nokkur ár.

Með þessu verði hægt að efla atvinnulíf og búsetu í Norðurþingi og nágrannabyggðum. Fjöldi manns hjá Norðurþingi missti vinnuna nýverið þegar PCC á Bakka hóf rekstrarstöðvun í kjölfar frumniðurstaðna Evrópusambandsins um að ekki yrðu settir verndartollar á kísilmálm.

Falli að stefnu sveitarfélagsins

Sveitarfélagið telur verkefnið falla vel að nýrri umhverfis- og loftslagsstefnu þess. 

„Við vonum að rannsóknir Bakkavíkur landeldi leiði á næstu árum í ljós hagkvæmni þess að reka landeldisstöð á Bakka. Það er ánægjulegt að undirrita í dag viljayfirlýsingu við trausta og áhugasama aðila með reynslu í eldismálum og uppbyggingu eldisfyrirtækja,“ er haft eftir Katrínu Sigurjónsdóttur, sveitarstjóra Norðurþings.

Í sumar undirritaði Norðurþing einnig viljayfirlýsingu við breskt-norskt félag um uppbyggingu gagnavers á iðnaðarsvæðinu á Bakka. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í október að alls hefðu fimm fjárfestingaraðilar áhuga á að fjárfesta í Norðurþingi. Sérstakur verkefnastjóri yrði ráðinn, sem íslenska ríkið borgar að mestu leyti fyrir, til að sjá um stór verkefni á svæðinu.

Starf verkefnastjórans hefur þegar verið auglýst til umsóknar á heimasíðu Norðurþings. Þar kemur fram að helstu verkefni hans verði meðal annars þróun og samhæfing græns iðngarðs á Bakka, stuðningur við fjárfesta og samhæfing hringrásaverkefna.

