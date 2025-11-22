Þrír læknar við Sjúkrahúsið á Akureyri hafa sagt upp störfum vegna langtímaálags og ekki hefur tekist að manna vaktir eftir 22. desember. Formaður Læknafélagsins segir ástandið á Sjúkrahúsinu orðið mjög slæmt.
Fjallað verður um málið í hádegisfréttum á Bylgjunni. Við fjöllum um stöðuna í átökum Rússa og Úkraínumanna en Rússar segja friðartillögur Bandaríkjanna góðan grunn. Úkraínumenn höfðu enga aðkomu að gerð tillagnanna.
Framkvæmdastjóri Fjarðar í Hafnarfirði harmar að ungur drengur hafi fengið flugeldapúður í augað þegar stækkun verslunarmiðstöðvarinnar var fagnað í gærkvöldi. Staðsetning sýningarinnar verður endurskoðuð.
Tónlistarkonurnar Björk Guðmundsdóttir og Rosalía ætla í hart við íslenska ríkið vegna sjókvía í Ísafjarðardjúpi.
Nóg er um að vera í íþróttunum, við rekjum framvindu tveggja hörkuleikir í körfuboltanum í gær og nóg framundan.
Þetta og fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf.