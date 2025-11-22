Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út snemma í morgun vegna elds sem upp hafði komið í íbúð á fyrstu hæð fjölbýlishúss í Seljahverfi í Breiðholti.
Björn Ingi Guðjónsson, aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliðinu, segir nágranna hafa brugðist skjótt við og slökkviliðsmenn komu að honum með slökkvitæki í höndinni og hafði honum tekist að slökkva eldinn að mestu.
Slökkviliðsmenn slökktu svo í glæðum og reykræstu íbúðina.
Tveir voru fluttir á bráðamóttöku til skoðunar vegna eldsins en þeir eru ekki alvarlega slasaðir að sögn Björns. Eldsupptök eru ókunn og eru til rannsóknar hjá lögreglu.