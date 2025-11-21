Uppbygging fjörutíu íbúða í raðhúsum við Suðurhóla í Breiðholti var samþykkt á fundi borgarráðs í gær en í dag er þar að finna grasblett sem nýttur hefur verið sem boltavöllur. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar lögðu fram sérbókanir um málið, fögnuðu uppbyggingu en lýstu yfir áhyggjum af þéttleika byggðarinnar og skorti á bílastæðum.
Fram kemur í fundargerð borgarráðs að lagt sé til að byggðar verði fjörutíu íbúðir í raðhúsum og sérhæðum við Suðurhóla með áherslu á vandaðan arkitektúr, grænt yfirbragð og gæði íbúa. 49 bílastæði muni fylgja reitnum.
Þá er tekið fram að unnið verði vel með landslagið og form þess, byggðin verði aðlögunarhæf þar sem íbúar geti mótað íbúðirnar og stækkað eftir þörfum. Vistgata muni liðast um svæðið og skilja eftir grænt og barnvænt umhverfi á meginþorra svæðisins. Skapa eigi góð græn almenningsrými á borgarlandi að norðan og vestna og nýta áfram leiktækin sem staðsett eru á svæðinu, þau verði flutt til á tvö ný leiksvæði á hinu nýja uppbyggingarsvæði.
Fram kemur í fundargerð borgarráðs að fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar hafi lagt fram sérbókanir vegna málains. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna áformunum og segja lítið hafa borið á uppbyggingu húsagerða af þeim toga síðustu árin.
„Fulltrúarnir lýsa þó áhyggjum af því að þéttleiki reitsins verði of mikill. Leggja fulltrúarnir áherslu á að hugað verði að sjónarmiðum nágrennis við uppbygginguna og að tryggð verði gæði þess græna svæðis sem verður skipulagt samhliða.“
Þá fagnar borgarfulltrúi Framsóknar því einnig að byggð sé raðhús í Breiðholti, ný byggð fegri enda jafnan eldri hverfi. Framsókn hafi þó áhyggjur af þéttleika og fjölda bílastæða.
„Og hvetur til þess að þegar uppbyggingaraðilar óska eftir því að fá að fjölga stæðum í bílakjallara að þá verði tekið vel í þá ósk. Annars er hætta á því að bílum verði lagt í stæði annarra í hverfinu. Mikilvægt er að tryggja að leiktæki sem þegar eru á svæðinu verði áfram aðgengileg börnum í hverfinu og hugað vel að því að halda grænum svæðum aðgengilegum.“