To qualify to EURO 2024 via Play-offs:



Ukraine - 57%

Wales - 46%

Greece - 43%



Georgia - 41%

Poland - 36%

Israel - 18%

Bosnia and Herzegovina - 18%

Finland - 16%

Luxembourg - 12%

Iceland - 6%

Kazakhstan - 4%

Estonia - 2%



(% per @fmeetsdata) https://t.co/Uc94sJIYer pic.twitter.com/OKWpM2via3