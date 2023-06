Myndaveisla: Mögnuð tilþrif á meistaramótinu í götubolta

Búið var að lofa sólskini á laugardag og fór því um marga þegar fyrstu leikirnir fóru fram í skúrum. Fljótlega rættist úr veðurspánni og sólin skein á keppendur það sem eftir lifði móts. Mikið var um falleg tilþrif en sömuleiðis eitthvað um bellibrögð hjá leikmönnum, enda fleira leyfilegt í götubolta en hefðbundnum körfubolta.

Tómas Steindórsson, útvarpsmaður og körfuboltasérfræðingur, stjórnaði mótinu með tryggri hendi og að hætti X-ins var spilað undir þungarokkstónlist.

„Þetta gekk mjög vel, veðrið lék við okkur og leikmenn létu ekki kappið bera fegurðina ofurliði,“ sagði Tómas í stuttu samtali við Vísi að móti loknu.

Svo fór að liðið Hoops I did it again sigraði mótið nokkuð örugglega eftir sigur á Fasteignafélaginu, sem lenti í öðru sæti.

Í þriðja sæti varð liðið Subway sem hafði betur gegn Kokkalandsliðinu í leik um þriðja sætið.

Hér að neðan má sjá myndir frá mótinu.

Sigurvegararnir, Hoops I did it again. Anton Brink

Tómas Steindórsson lagði línurnar fyrir leikmenn; sókn dæmir, „make it, take it“, fyrsta lið upp í ellefu vinnur, eða það sem er yfir að leiktíma loknum. Anton Brink

Frá úrslitaeinvíginu. Anton Brink

Ökklabrjótur festist á filmu. Anton Brink

Svokölluð þreföldun. anton brink

Lið mættu hvaðanæva að, eitt frá Þorlákshöfn. Anton Brink

Liðið yfivigt, í Skagatreyjum, lét til sín taka. Anton Brink

Fasteignafélagið, sem spilaði í Newcastle treyjum, sækir að körfunni.

Barist um hvern einasta bolta. Anton Brink