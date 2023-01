Brúða klædd í búning Vinicius Jr. hengd frá brú í Madríd

Isso é um boneco com a camisa de Vinícius Jr. enforcado em um viaduto de Madri, com uma faixa "Madri odeia o Real".



É um pouco do que o brasileiro sofre na capital espanhola.



E ainda houve um tentativa de transformar o Vini Jr. em um "desequilibrado" nos últimos dias... Nojento pic.twitter.com/MFpweMSFcE