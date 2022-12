Móðir Cher er látin

Myndin bar nafnið Dear Mom, Love Cher, samhliða 25. plötu Cher, Closer to the Truth. Myndin var leikstýrð af P. David Ebersole. Myndin fjallaði um ævi Holt og uppeldi hennar á Cher. Við markaðsetningu myndarinnar komu þær mæðgur fram í ýmsum þáttum á borð við The Ellen DeGeneres Show og The Tonight Show With Jay Leno.

Cher greindi sjálf frá andláti móður sinnar á Twitter í gær. Skilaboðin sem hún birti voru stutt: „Mamma er farin“.

Mom is gone — Cher (@cher) December 11, 2022

Holt skilur eftir sig tvær dætur, Cher og Georganne LaPiere. Hún gifti sig alls sex sinnum, þar af föður Cher tvisvar.