Stjörnulífið: Tímamót, bombur og maraþon í Frakklandi

Tónlistarmaðurinn Bubbi fagnar 26 árum edrú og segir vonina vera besta ferðafélagann.

Ráðherrann Áslaug Arna hlaut verðlaunin Politician of the Year 2022 á One Young World ráðstefnunni í Manchester. „Mín lífsins lukka að eiga svona kröftugar og skemmtilegar vinkonur sem mættu til London til að fagna með mér,“ segir hún einnig um vinkonur sínar sem flugu út til hennar.

Leikara hjónin Nína Dögg og Gísli Örn skelltu sér í maraþon í Frakklandi þar sem hlaupið er í gegnum vínekrur. Boðið er upp á nokkur stopp þar sem hægt að hlusta á tónlist og bragða á víni, ostrum og steik. Flestir sem taka þátt í maraþoninu hlaupa í búningum.

Hlaðvarpararnir Sunneva Einars og Birta Líf voru með beina útsendingu frá hlaðvarpinu Teboðið.

Bræðurnir Friðrik Dór og Jón Jónsson eru byrjaðir að æfa fyrir tónleika í desember.

Rapparinn Emmsjé Gauti er þakklátur fyrir októberfest og er byrjaður að undirbúa Jülevenner 2022.

Söng- og leikkonan Salka Sól er spennt fyrir vetrinum í Þjóðleikhúsinu.

Birgitta Líf og LXS raunveruleikaþættirnir tilkynntu um komu seríu 2.

Tónlistarfólkið Magnús Jóhann og GDRN eru alsæl með plötuna sína sem var að koma til landsins.

Áhrifavaldurinn Fanney Ingvars fór í þrítugsferð með vinkonum sínum til Svíþjóðar.

Söngvarinn Friðrik Ómar æfði Zoolander svipinn í Kaupmannahöfn.

Áhrifavaldurinn Guðrún Sørtveit fagnaði 29 árum og bíður spennt eftir barni númer tvö.

Tískugyðjan Elísabet Gunnarsdóttir er líka að bíða eftir barni, en þó sínu þriðja.

Söngvarinn Birgir Steinn er orðinn þrítugur og kominn með illt í bakið.

Tónlistarmaðurinn Krummi er að vinna að nýju efni.

Söngkonan Bríet fann vegg sem skín jafn skært og hún sjálf.

Raunveruleikastjarnan Patrekur Jamie fagnar því að hafa verið í nýja myndbandinu fyrir GusGus við lagið Bolero.

Leikkonurnar Selma Björnsdóttir, Unnur Ösp og Nína Dögg eru skvísur uppi á fjalli.

Áhrifavaldurinn Erna Hrund og Lotta Lena eru að koma sér í rútínu fyrir haustið.

Þjálfarinn Sandra Björg og eiginmaður hennar Hilmar Arnarson bjóða Begga Ólafs velkominn til Los Angeles.

Förðunarfræðingurinn og eigandi Blank Reykjavík, Agnes Björgvinsdóttir, á von á barni

Brooks Laich fyllir hjarta crossfit stjörnunnar Katrínar Tönju.

Söngkonan Jóhanna Guðrún birti bombu mynd.

Áhrifavaldurinn Fanney Dóra er þakklát fyrir sitt og sína.

Förðunarfræðingurinn Ingunn Sigurðardóttir og kærastinn hennar Svavar Guðjónsson eru stödd á Ítalíu í brúðkaupi.