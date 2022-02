✅ | SEMI-FINALS, HERE WE COME!



🎉 Inter head through to the final four! 🔥

😎 A brilliant performance by the Nerazzurri! 🚀#InterRoma 2⃣-0⃣

⚽️ 2 - @EdDzeko

⚽️ 68 - @Alexis_Sanchez



Powered by Snaipay#CoppaItaliaFrecciarossa #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/2mE4HLKzIq