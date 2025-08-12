Lehmann færir sig um set á Ítalíu Siggeir Ævarsson skrifar 12. ágúst 2025 23:17 Lehmann leikur á nýjum slóðum á Ítalíu á komandi tímabili Mynd Como FC Skærasta stjarna kvennaknattspyrnunnar, utan vallar í það minnsta, Alisha Lehmann, mun leika með Como FC í ítölsku deildinni á komandi tímabili en hún kemur til liðsins frá meisturum Juventus. Lehmann hefur vægast sagt vakið mikla athygli utan vallar en hún er með tæplega 17 milljón fylgjendur á Instagram og 12 milljón á TikTok. Innan vallar hefur einstaklingsárangurinn ekki verið alveg á pari við árangurinn á samfélagsmiðlum en á liðnu tímabili skoraði hún tvö mörk í 16 deildarleikjum með Juventus. Hún lyfti engu að síður þremur bikurum með liðinu en liðið vann bæði deildina og báðar bikarkeppnirnar á Ítalíu. Í stað þess að taka slaginn með meisturunum á ný og spila í Evrópukeppninni færir hún sig yfir til Como en liðið endaði í sjöunda sæti af tíu liðum á síðasta tímabili. Lehmann segir skiptin eiga sér eðlilega skýringu, en Como er sjálfstætt kvennalið og ekki með tengingu við neitt karlalið þrátt fyrir að það leiki vissulega lið með sama heiti í Seríu A karlamegin. Lehmann, sem er 26 ára, gerði þriggja ára samning við liðið. „Þetta er sjálfstætt félag með algjöran fókus á kvennaknattspyrnu og það skiptir mig virkilega miklu máli. Ég sá strax að þetta er ekki eins og hvert annað lið. Þetta er verkefni með ákveðið markmið og framtíðarsýn.“ Ítalski boltinn Fótbolti Mest lesið Ævintýralegar lokasekúndur tryggðu Ísland í átta liða úrslit Handbolti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Enski boltinn Ronaldo trúlofaður Fótbolti „Dóri verður að hætta þessu væli“ Íslenski boltinn Duplantis bætti heimsmetið enn á ný Sport Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Enski boltinn Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Enski boltinn Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Íslenski boltinn Toppurinn á ferlinum hingað til en getur gert betur Sport Bað um að grátandi krakka yrði vísað af vellinum Sport Fleiri fréttir Enrique staðfestir að Donnarumma sé á förum frá PSG „Þetta var bara út um allt“ Wrexham áfram eftir vítaspyrnukeppni „Þetta var eflaust frábær leikur fyrir áhorfendur“ Nýtt hlaðvarp Sýnar um draumaliðsleik enska boltans FCK rassskellti frændur sína frá Malmö Uppgjörið: FHL – Fram 3-2 | Fyrsti sigur FHL í hús Uppgjörið: Víkingur R – Breiðablik 2-4 | Meistararnir áfram í stuði Uppgjörið: FH – Þór/KA 5-3 | Markasúpa í Hafnafirði Heimir fær aðeins einn leik og aganefndin hittir illa á Aftureldingu Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi KR fær þýskan varnarmann Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Fegin að hvítir leikmenn Englands klikkuðu líka á vítum Ronaldo trúlofaður Ræddu lætin í Krikanum: „Það er helvítis hundur í Heimi“ Sjáðu frábærar afgreiðslur Sigurðar Bjarts, vítavörslur Árna og endurkomu KR-inga „Dóri verður að hætta þessu væli“ Ingibjörg seld til Freiburg Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn „Óreyndir dómarar sem falla í þessa gryfju“ „Leyfa því að koma og nýta það á góðan hátt sem orku“ „Var farinn að krampa upp í öllum vöðvum líkamans“ Heimir og Dean sendir í sturtu eftir læti á hliðarlínunni Sjá meira