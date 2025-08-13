Fótbolti

Fyrirmenni fót­boltans á Norður­löndum mæta til Ís­lands í vikunni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmaður íslenska landsliðsins hvetur sína leikmenn áfram.
Stuðningsmaður íslenska landsliðsins hvetur sína leikmenn áfram. EPA/SEBASTIEN NOGIER

Þeir sem hafa eitthvað að segja um fótboltann á Norðurlöndum munu eyða tíma saman í Reykjavík í þessari viku.

Árleg ráðstefna knattspyrnusambanda Norðurlandanna fer nefnilega fram á Íslandi að þessu sinni en Knattspyrnusamband Íslands á von á mörgum góðum gestum í lok vikunnar. KSÍ segir frá þessu á heimasíðu sinni.

Norðurlandaþjóðirnar innan Alþjóða knattspyrnusambandsins eru Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Finnland, Ísland og Færeyjar.

Á ráðstefnunni, sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu dagana 15. og 16. ágúst, eru jafnan rædd sameiginleg hagsmuna- og stefnumál sambandanna, alþjóðleg knattspyrnumálefni og önnur mál sem tengjast knattspyrnunni með einum eða öðrum hætti – þróun knattspyrnunnar, grasrótarmál, afreksmál, aðstöðumál og margt fleira.

Ráðstefnuna sitja fulltrúar allra Norðurlandanna – formenn og framkvæmdastjórar, en einnig stjórnarmenn og lykilstarfsmenn sambandanna, alls um áttatíu manns.

Þátttakendur ráðstefnunnar kynna þætti úr starfseminni í hverju landi og deila reynslu og þekkingu.

Ráðstefnan er sem fyrr segir árleg, færist á milli landanna ára frá ári, og nú er röðin komin að Íslandi.

Fótbolti KSÍ

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið