Fyrirmenni fótboltans á Norðurlöndum mæta til Íslands í vikunni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2025 12:01 Stuðningsmaður íslenska landsliðsins hvetur sína leikmenn áfram. EPA/SEBASTIEN NOGIER Þeir sem hafa eitthvað að segja um fótboltann á Norðurlöndum munu eyða tíma saman í Reykjavík í þessari viku. Árleg ráðstefna knattspyrnusambanda Norðurlandanna fer nefnilega fram á Íslandi að þessu sinni en Knattspyrnusamband Íslands á von á mörgum góðum gestum í lok vikunnar. KSÍ segir frá þessu á heimasíðu sinni. Norðurlandaþjóðirnar innan Alþjóða knattspyrnusambandsins eru Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Finnland, Ísland og Færeyjar. Á ráðstefnunni, sem fer fram á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu dagana 15. og 16. ágúst, eru jafnan rædd sameiginleg hagsmuna- og stefnumál sambandanna, alþjóðleg knattspyrnumálefni og önnur mál sem tengjast knattspyrnunni með einum eða öðrum hætti – þróun knattspyrnunnar, grasrótarmál, afreksmál, aðstöðumál og margt fleira. Ráðstefnuna sitja fulltrúar allra Norðurlandanna – formenn og framkvæmdastjórar, en einnig stjórnarmenn og lykilstarfsmenn sambandanna, alls um áttatíu manns. Þátttakendur ráðstefnunnar kynna þætti úr starfseminni í hverju landi og deila reynslu og þekkingu. Ráðstefnan er sem fyrr segir árleg, færist á milli landanna ára frá ári, og nú er röðin komin að Íslandi. Fótbolti KSÍ