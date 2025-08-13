Brøndby brennir skipin: „Verðum að sækja og svo verðum við að sækja meira“

Brøndby verður að sækja til sigurs gegn Víkingi á morgun og nú hefur fyrirliði liðsins blásið í sóknarlúðrana. Hann segir Brøndby ætla að sækja og sækja svo meira, án þess að líta aftur um öxl.
Brøndby er 3-0 undir eftir fyrri leikinn á Víkingsvelli í síðustu viku. Dönunum þykir mjög vandræðalegt að hafa tapað leiknum og mögulega einvíginu í leiðinni, en svo bætist aukin pressa ofan á lið Brøndby vegna þess að stjórnarmenn félagsins eru nú þegar búnir að gera ráð fyrir Evrópupeningum í fjármálaáætlun næsta árs.
Nokkuð ljóst er að liðið mun leggja upp með mikinn sóknarbolta og fyrirliðinn Daniel Wass staðfesti það við Ekstra Bladet eftir æfingu Brøndby fyrr í dag.
„Við verðum að sækja og svo verðum við að sækja meira, við megum ekki líta aftur um öxl“ sagði Daniel.
Daniel hefur líklega aldrei heyrt um að brenna skipin, orðatiltækið sem hefur slegið í gegn í íslenska boltanum, í sumar en Brøndby ætlar sannarlega að gera það.
„Við erum með varnarmenn sem ráða við þetta, þannig að við verðum að ýta liðinu hátt upp völlinn“ sagði Daniel en þó er ljóst að líkt og í fyrri leiknum verður liðið án miðvarðarins Daniels Alves.
Brøndby spilar með þriggja manna varnarlínu en Daniel vildi ekki gefa upp nákvæmlega hvað planið væri gegn Víkingum.
„Það er líklega best að ég segi ekki of mikið. Við viljum ekki gefa frá okkur öll brögðin í bókinni, en aðalatriðið er að við gerum þetta saman sem lið. Sama hvernig fer.“
Rætt verður við Sölva Geir Ottesen, þjálfara Víkings, í Sportpakka Sýnar að loknum fréttum í kvöld. Leikur Brøndby og Víkings verður svo í beinni textalýsingu á Vísi á morgun.