Stjörnulífið: Sumargigg, fálkaorður og freyðivín

Það mætti segja að þjóðarstolt hafi af einhverju leyti einkennt liðna viku þar sem landsmenn fögnuðu þjóðhátíðardeginum, fálkaorðum sem og nýju íslensku Netflix þáttaröðinni KÖTLU.

Útskriftaveislur og allskyns tímamótafögnuðir settu sinn blæ á helgina og ekki skemmdi fyrir að þessi gula góða ákvað að heiðra sólsjúkan landann með nærveru sinni.

Fótboltaparið Gylfi Þór Sigurðsson og Alexandra Helga Ívarsdóttir héldu skírnarveislu um helgina og var stúlkan skírð Melrós Mía, en þess má geta að hún var nefnd strax við fæðingu.

Alexandra deildi myndum frá nafnaveislunni fyrir fylgjendur sína á Instagram um helgina.

Leikonana Íris Tanja Flygenring er án efa ein af stjörnum síðustu viku en hún leikur eitt aðalhlutverka í Netflix þáttaröðinni Kötlu. Þættirnir hafa vakið mikla athygli og ef marka má ummæli á samfélagsmiðlum liggur annar hver maður nú undir feld í hámhorfi.

Íris Tanja birti fallega mynd af sér og Guðrúnu Eyfjörð sem leikur systur hennar í þáttunum og eitt aðalhlutverkið. Undir myndina ritar Íris Tanja falleg skilaboð til Guðrúnar.

Hefði ekki viljað vinna að Kötlu með neinum öðrum en þessari gullkonu - hún er best!

Dansdrottningin Hanna Rún Bavez er greinilega alsæl og komin í sumarskap.

Rapparinn og gulldrengurinn Herra Hnetusmjör er nú loksins kominn aftur á fullt skrið í skemmtanabransann eftir afléttingu samkomutakmarkana. Að vera einn vinsælasti rappari landsins og nýbakaður faðir getur greinilega tekið á.

Giggin byrjuð aftur og pabbi vel þreyttur á morgnana

Leikonan og hæfileikabúntið Nína Dögg Filippusdóttir birti fallega mynd af eiginmanni sínum Gísla Erni og mágkonu sinni Rakel Garðars. Rakel var sæmd heiðurs­merki hinn­ar ís­lensku fálka­orðu þann 17. júní en bróðir hennar Gísli Örn fékk sjálfur orðuna árið 2010.

Nína er að sjálfsögðu stolt af sínu fólki og segist „dýrka þessa riddara.“

Áhrifavaldurinn Fanney Ingvars skálar í búbblur á þjóðhátíðardaginn á veitingastaðnum Sjálandi í Garðarbæ.

Að rifna úr stolti!

Tónlistarmaðurinn Einar Egils birti skemmtilega mynd af sér og föður sínum Agli Eðvarssyni. Egill var einn af þeim sem var sæmdur fálkaorðunni og segir Einar að snilligáfa föður síns og sköpunargleði eigi sér engin takmörk.

Einnig er góðmenskan, virðingin og hvatningin sem þessi meistari hefur gefið okkur engu lík. Svona mönnum ber að fagna. Ekkert egó! Ekkert kjaftæði! Bara metnaður og þakklæti fyrir að fá að vinna við það sem maður elskar. Að skapa.

Tískudrottningin, fasteignasalinn og áhrifavaldurinn Hrefna Dan birti fallega mynd af sér og eiginmanni sínum þar sem þau deila kossi undir fossi.

Fótbolta- og dansstjarnan Rúrik Gíslason er þessa dagana staddur á Spáni. Hann birti nýverið sjálfu rétt fyrir miðdegisblundinn og skrifar undir: Siesta!

Auðunn Blöndal vinur hans var ekki lengi að koma með hnyttið og kaldhæðið komment:

Já, vá hvað þú ert þreyttur og tussulegur þarna e-ð..

Hin síunga leik- og söngkona Ágústa Eva fékk sér gat í eyrað á dögunum. Hún gleðst yfir því að vera fullorðin og þurfa ekki að spyrja neinn um leyfi.

„Look at me... didnt need anyone’s permission to pierce my ears. It rockes to be a grown up.“

Söngkonan og gleðibúntið Þórunn Antonía var eflaust klædd í þjóðhátíðarlitina þann 17. júní en daginn eftir birti hún fallega mynd af sér í „18. júní.“ dressinu.

Glimmer og glamúr plötusnúðar landsins þau Páll Óskar og Dóra Júlía voru óvænt að „gigga saman“ um helgina.

Stubbagigg!

Auðunn Blöndal birti skemmtilega og krúttlega mynd af sér, Rikka G og Agli Ploder í stubbabúningum. Auðunn slær á létta strengi og segist ekki neita neinum giggum eftir Covid-faraldurinn.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra birti mynd af sér dúðuð í úlpu og trefil og fagnar íslenska sumrinu.

Íslenska sumarið er best.

Söngkonan og rithöfundurinn Birgitta Haukdal sumarleg og sæl með dóttur sinni á þjóðhátíðardaginn.

Fótboltamaðurinn Albert Guðmundsson var einn af þeim sem tók þátt í Streetball móti Húrra Reykjavík og Nike þann 17. júní.

Í stíl á bleiku skýi!

Jökull Júlíusson söngvari hljómsveitarinnar Kaleo birti glæsilega mynd af sér og kærustu sinni Telmu Fann­eyju Magnús­dótt­ur. Parið er prúðbúið og greinilega að fagna lífinu og tilverunni útkomu nýrrar plötu.

Sjónvarpskonan Birna María Másdóttir, eða Bibba eins og hún er alltaf kölluð, birti fallega og sumarlega mynd af sér í bongóblíðu um helgina.

Bræður á bakkanum!



Athafnamaðurinn Simmi Vill skellti sér í veiði með bræðrum sínum um helgina.

Bleik og sumarleg!



Það er vafalaust í mörg horn að líta hjá ungu athafnakonunni og áhrifavaldinum Birgittu Líf en á næstu dögum mun hún opna skemmtistaðinn Bankastræti club sem hét áður B5.

Greinilega góður dagur hjá Bubba Morthens.

Söngkonunni geðþekku Guðrúnu Eyfjörð (GDRN) er greinilega margt til lista lagt en hún leikur eitt aðalhlutverka í nýju Netflix þáttaröðinni KATLA. Guðrún birtir mynd af sér úr þáttunum og þakkar fyrir stórkostlegar viðtökur.

Sverrir Bergmann birti fallega fjölskyldumynd á dögunum en yngri stúlkan hans var skýrð Sunna Stella Bergmann.

Áhrifavaldurinn Sunneva Einars birtir fallega útskriftarmynd af sér klædd í bláan kjól.

Söng- og leikkonan Selma Björnsdóttir ásamt systrum sínum Birnu, Guðfinnu og Hrafnhildi blésu til veislu í tilefni gullbrúðkaups foreldra þeirra, Björns og Aldísar. Leynigesturinn í veislunni var enginn annar en Valgeir Guðjónsson sem tók gömul lög sem ný fyrir afmælisbörnin.

Regína Ósk Óskarsdóttir hefur haft nóg að gera undanfarna daga. Hún söng á skemmtidagskrá í Kópavoginum með Selmu Björns vinkonu sinni á 17. júní.

Daginn eftir var hún mætt í Eldborg til að syngja á Heiðurstónleikum Freddie Mercury ásamt landsliði söngvara og tónlistarmanna.

Guðlaugur Þór utanríkisráðherra nýtur sumarsins ásamt konu sinni Ágústu Johnson.