Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar fara fram í Hljómskálagarðinum á laugardagskvöldið. Dagskráin er skipuð glæsilegu tónlistarfólki.
Á svið stíga Klara Einars, Skítamórall, GDRN, Júlí og Dísa, Herra Hnetusmjör, VÆB og Ný Dönsk.
Fyrir svanga menningarnæturgesti verða matarvagnar kvöldsins staðsettir í Hljómskálagarðinum og þá verða einnig hoppukastalar á svæðinu svo yngri gestir fá sitt fjör líka.
Menningarnæturtónleikar Bylgjunnar hafa fest sig í sessi á Menningarnótt allt frá árinu 2010 og eru orðinn fastur liður í sumardagskrá borgarbúa. Tónleikarnir í ár eru í samstarfi Bylgjunnar og Coca Cola og hefjast klukkan 19.
