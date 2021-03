Einkunnir Íslands á móti Armeníu: Margir féllu á prófinu í kvöld

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu er stigalaust eftir tvo fyrstu leiki sína í undankeppni HM 2022 eftir 2-0 tap á móti Armeníu í Jerevan í kvöld. Armenar eru með fullt hús og búnir að taka góða forystu á Ísland í baráttunni um sæti í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins.

Íslenska liðið náði ekki að nýta sér góða byrjun og tak á leiknum framan af en það fóru líka góð færi forgörðum áður en Armenar fengu mark á silfurfati. Seinna markið kom síðan úr skyndisókn eftir að íslenska liðið tapaði boltanum í lofandi sókn.

Það var kannski mest sláandi var að íslensku strákarnir litu út fyrir að tapa slagnum þegar kom að baráttugleði og grimmd þar sem íslenska liðið er vanalega á heimavelli í leikjum sínum. Heimamenn fengu aukakraft eftir því sem leið á leikinn og lönduðu stigunum þar sem þeir litu út fyrir að langa meira í sigurinn.

Einkunnagjöf Íslands fyrir Armenía - Ísland

Byrjunarliðið:

Hannes Þór Halldórsson, markvörður 4 Átti að gera miklu betur í fyrra markinu. Vissulega óvænt skot en ekki fast og lengst utan úr teig. Fékk ekki mörg krefjandi skot á sig fyrir utan mörkin tvö. Gat mun minna gert í seinna markinu.

Birkir Már Sævarsson, hægri bakvörður 4 Gerði fá mistök í fyrri hálfleiknum, stóð vaktina þá vel og reyndi að hjálpa til í uppbyggingu sóknarleiksins. Sofnaði á verðinum í seinna markinu og náði ekki að fylgja eftir ágætum fyrri hálfleik.

Sverrir Ingi Ingason, miðvörður 4 Náði ekki alveg að fylgja eftir góðri frammistöðu á móti Þjóðverjum. Var ljónheppinn að gefa ekki mark á 51. mínútu en Kári kom honum þá til bjargar.

Kári Árnason, miðvörður 5 Var lengstum traustur í vörninni og gerði nokkrum sinnum vel í að stoppa upphlaup Armena. Bæði mörkin komu í gegnum pressuleysi frá bakvörðunum og þegar Kári var ekki í hjálpinni. Kári var besti varnarmaður íslenska liðsins í leiknum.

Ari Freyr Skúlason, vinstri bakvörður 4 Fékk gult spjald snemma sem var ekki að auðvelda fyrir honum hlutina. Átti fyrsta alvöru skotið í leiknum sem varnarmaður Armena kom framhjá samskeytunum. Leit ágætlega út þegar íslenska liðið var með góð tök í upphafi leiks en datt niður eins og svo margir.

Jóhann Berg Guðmundsson, hægri vængmaður 6 Mjög ógnandi þegar liðið var að spila best á fyrstu tuttugu mínútum leiksins. Sýndi þá vissulega gæðin sín en því miður kom ekki mark út úr því. Náði ekki alveg að halda út þegar leið á leikinn og var orðinn mjög þreyttur í seinni hálfleiknum.

Aron Einar Gunnarsson, miðjumaður 4 Komst betur í takt við leikinn til að byrja með heldur en á móti Þýskalandi og fékk mikið boltann í uppspilinu. Seinni hálfleikurinn var aftur á móti alls ekki góður og hann bauð upp á annað markið á silfurfati með því að fljúga á hausinn fyrir framan vítateig Armena og bæði missa boltann sem og vera hvergi nærri til að verjast skyndisókninni.

Birkir Bjarnason, miðjumaður 4 Var kominn inn á miðjuna þar sem hann endaði Þýskalandsleikinn. Var hins vegar aldrei almennilega með í spili íslenska liðsins. Þarf að komast miklu meira í boltann inn á miðjunni og hjálpa liðinu mun meira. Gerir engin stór mistök varnarlega en þarf að taka meiri ábyrgð í sóknarleiknum.

Arnór Sigurðsson, miðjumaður 4 Fékk slæmt höfuðhögg um miðjan fyrri hálfleik en hélt áfram. Var mjög nálægt því að búa til frábært færi fyrir Jón Daða í lok fyrri hálfleiks. Heilt yfir þá gekk ekki nógu vel hjá honum hvort sem var að vinna boltann eða halda boltanum.'

Albert Guðmundsson, vinstri vængmaður 4 Albert var að reyna að búa til eitthvað í sókninni en varnarlega var hann afleitur. Það verst af öllu var að Albert fékk gult spjald fyrir leikaraskap og er því í banni á móti Liechtenstein á miðvikudaginn í leik þar sem var tækifæri fyrir hann að blómstra.

Jón Daði Böðvarsson, framherji 5 Vinnusamur eins og vanalega. Var líka mun nær því að skora en í síðasta leik og þá sérstaklega á 58. mínútu þegar hann gerði mjög vel að koma sér í flott færi. Gat gefið boltann á Kolbein eða Birki en skaut sjálfur og lét verja frá sér. Jón Daði fékk líka fínt færi stuttu síðar en skaut þá framhjá.

Varamenn:

Kolbeinn Sigþórsson kom inn á fyrir Arnór á 55. Mínútu 4 Var fljótur að komast í boltana í teignum eftir að hann kom inn á völlinn en því miður nýtti hann skallafærin sín ekki vel. Eftir ágætar upphafsmínútur komst hann lítið í fyrirgjafirnar eftir það.

Hólmbert Aron Friðjónsson kom inn á fyrir Jón Daða á 77. mínútu Lék of lítið



Arnór Ingvi Traustason kom inn á fyrir Jóhann Berg á 77. mínútu Lék of lítið



Guðlaugur Victor Pálsson kom inn á fyrir Birkir Bjarnason á 84. mínútu Lék of lítið