Sturridge dæmdur í langt bann og hættir hjá toppliði Trabzonspor á miðju tímabili

Daniel Sturridge hefur yfirgefið tyrkneska félagið Trabzonspor þrátt fyrir að hafa aðeins klárað átta mánuði af þriggja ára samningi sínum. Hann hafði verið dæmdur í fjögurra mánaða bann.



Tyrkneska félagið gaf það út að félagið og leikmaðurinn hafi verið sammála um starfslok hans. Sturridge yfirgefur toppliðið í tyrknesku deildinni í dag.



Daniel Sturridge er þrítugur og þetta var fyrsta félagið hans eftir að samningur hans við Liverpool rann út. Hann er nú laus allra mála en seinna kom í ljós að hann spilar ekki næsta leik sinn fyrr en á næstu leiktíð.





BREAKING: Former Liverpool striker Daniel Sturridge has been banned from playing football for four months after breaching gambling rules pic.twitter.com/09M6BQTqly