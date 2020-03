Engir krakkar fá að fylgja leikmönnum inn á Anfield um helgina

Liverpool hefur ákveðið að lukkudýrin á heimaleikjum liðsins séu komin í frí vegna Kórónuveirunnar.



Enska úrvalsdeildin ákvað í gær að banna öll handabönd í kringum leikina um helgina. Leikmenn munu því ekki heilsast fyrir leik eins og vanalega eða þakka dómurum fyrir leikinn með hefðbundnum hætti.



Liverpool hefur einnig brugðist aukalega við hættunni vegna útbreiðslu Kórónuveirunnar COVID-19 en það verða engir litlir fótboltakrakkar sem fylgja liðunum inn á völlinn fyrir leikinn á móti Bournemouth á morgun.



Þetta er örugglega mjög sárt og svekkjandi fyrir þá krakka sem áttu að fylgja liðunum inn á völlinn á morgun enda eflaust löngu ákveðið hverjir þeir voru.





