United-menn æfir eftir að hraunað var yfir Lingard | Lögregla skoðar málið

Lítill hópur fólks gerði hróp að Jesse Lingard, leikmanni United, þegar hann var á leið upp í rútu liðsins eftir 3-0 sigurinn gegn Derby í ensku bikarkeppninni í vikunni.



Samkvæmt frétt BBC hafa lögreglan og Manchester United hafið rannsókn vegna málsins en í myndskeiðum sem birt hafa verið á samfélagsmiðlum má heyra menn úthúða Lingard, meðal annars með kynþáttaníði. Einn heyrðist kalla „núll mörk og núll stoðsendingar“ á hinn 27 ára gamla Lingard sem hefur átt afar erfitt uppdráttar á leiktíðinni.



Í yfirlýsingu frá lögreglu segir: „Við erum meðvituð um vídjó sem tekið var upp fyrir utan Pride Park eftir leik Derby og Manchester United og erum að afla okkur upplýsinga.“

A Manchester United fan was abusing Jesse Lingard after the game against Derby yesterday. Is this justified abuse or is he crossing the line? pic.twitter.com/fBGunL5SFW