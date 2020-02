Real gaf toppsætið eftir fyrir El Clásico og Hazard meiddist

Real Madrid tapaði 1-0 á útivelli gegn Levante í spænsku 1. deildinni í fótbolta í kvöld. Barcelona er því efst í deildinni og nú með tveggja stiga forskot á Madridinga í aðdraganda El Clásico.



José Luis Morales skoraði markið í kvöld á 79. mínútu með föstu skoti en Thibaut Courtois í marki Real virtist misreikna skotið og sleppti því hreinlega að reyna að slá boltann.



Levante komst með sigrinum upp í 10. sæti og er með 32 stig.



Það bætir ekki úr skák fyrir Real að hinn belgíski Eden Hazard fór meiddur af velli en hann virtist meiðast í ökkla. Real tekur á móti Manchester City í Meistaradeild Evrópu á miðvikudagskvöld og á sunnudaginn eftir rúma viku er El Clásico leikurinn við Barcelona á dagskrá.

Eden Hazard comes off at the 67th minute of the game Vs Levante. He now has ice on his ankle (where his last injury). He doesn't seem happy#realmadridmanchestercity