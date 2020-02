Segist verða þreyttur við það að horfa á Liverpool

Arsenal goðsögnin Thierry Henry talaði um leikstíl Liverpool liðsins undir stjórn Jürgen Klopp og þá sérstaklega um „þungarokkspressu“ liðsins.



Thierry Henry viðurkenndi að hann verði þreyttur þegar hann horfir á Liverpool spila fótbolta því ákefðin er svo mikil hjá leikmönnum liðsins og þeir hreyfa boltann svo hratt.



Thierry Henry hefur sérstaka ástæðu til að fylgjast vel með Liverpool leikjunum þessa dagana því hann var hluti af Arsenal liðinu 2003-04 sem kláraði tímabilið án þess að tapa deildarleik.



Eftir endurkomusigur Liverpool liðsins í gær þá á liðið ennþá möguleika á því að jafna þetta afrek Arsenal liðsins.



Liverpool hefur unnið 26 af 27 leikjum og gert eitt jafntefli. Arsenal vann 26 af 38 leikjum tímabilið 2003-04 og gerði tólf jafntefli. Markatala Arsenal liðsins í þessum 38 leikjum var +47 eða 73-26. Markatala Liverpool liðsins í vetur er líka +47 eða 64-17.





