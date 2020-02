Liverpool mætir Shrewsbury í endurteknum leik í enska bikarnum í kvöld og verður það ekki aðallið Liverpool sem mun mæta til leiks á Anfield í kvöld.



Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, gaf það út eftir fyrri leik liðanna sem endaði með jafntefli að aðalliðið og hann sjálfur væri á leið í frí enda vetrarfrí í enska boltanum.



Það verða því Neil Critchley og lærisveinar hans í U23-ára liði Liverpool sem munu taka slaginn í kvöld. Sama lið og tapaði 5-0 fyrir Aston Villa í enska deildarbikarnum er Liverpool var á HM félagsliða á sama tíma.





Neil Critchley on Klopp missing Liverpool's game against Shrewsbury tomorrow:



"I can speak to him whenever I like. He supports the young players unbelievably well, as he has shown so far this season. His presence is always felt, even if he isn't there." pic.twitter.com/p3kVd2Mi6k