Það er mikill hiti hjá knattspyrnuliði Barcelona um þessar mundir en Lionel Messi og íþróttastjórinn Eric Abidal rifust opinberlega í vikunni.



Abidal gagnrýndi leikmenn liðsins í kjölfar þess að Ernesto Valverde var rekinn. Abidal sagði að leikmennirnir væru einfaldlega ekki að leggja nægilega mikið á sig.



Messi svaraði honum fullum hálsi og sagði að hann væri ekki sáttur að sitja undir þessum ásökunum og að forráðamenn félagsins ættu að passa sig á því sem þeir segja um leikmenn félagsins.





Barcelona president Josep Maria Bartomeu has called a meeting with Eric Abidal to discuss the sporting director's future at the club following a public disagreement with Lionel Messi.