Håland kom inn á sem varamaður og skoraði tvö mörk

Erling Braut Håland skoraði tvö mörk eftir að hafa komið inn á sem varamaður í 5-1 sigri Borussia Dortmund á Köln í þýsku úrvalsdeildinni í kvöld.



Þetta var annar leikur Norðmannsins fyrir Dortmund en í þeim fyrsta, 3-5 sigri á Augsburg, skoraði hann þrennu eftir að hafa komið inn á sem varamaður.



Håland er fyrsti leikmaðurinn sem skorar fimm mörk í fyrstu tveimur leikjum sínum í sögu þýsku deildarinnar. Og hann er aðeins búinn að vera inni á vellinum í samtals klukkutíma í þessum tveimur leikjum.

