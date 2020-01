Sjóðandi heitur Lewandowski kom Bayern á bragðið

Bayern München vann öruggan 5-0 sigur á Schalke 04 á Allianz vellinum í München í dag. Bæjarar eru þar af leiðandi aðeins einu stigi á eftir RB Leipzig sem situr á toppi deildarinnar en Leipzig tapaði 2-0 fyrir Eintracht Frankfurt í dag.



Leikurinn var í raun einstefna frá upphafi til enda en Robert Lewandowski kom heimamönnum yfir strax á 6. mínútu leiksins. Hans 20. mark á tímabilinu. Undir lok fyrri hálfleik kom Thomas Müller Bayern í 2-0 og þannig var staðan í hálfleik.



Í síðari hálfleik bættu þeir Leon Göretzka, Thiago og Serge Gnabry við sínu markinu hver og leiknum lauk því með fimm marka sigri Bayern, 5-0.



Bæjarar eru nú í 2. sæti með 39 stig, aðeins stigi á eftir RB Leipzig sem tapaði nokkuð óvænt á útivelli gegn Frankfurt fyrr í dag. Gæti það farið svo að Bayern nái toppsætinu næstu helgi en þeir heimsækja þá Mainz 05, sem situr í 15. sæti deildarinnar, á meðan Leipzig fær Borussia Mönchengladbach í heimsókn.

Robert Lewandowski has now scored over 20 league goals in five consecutive seasons.



Unbelievable return. pic.twitter.com/ZWTIy6zWOE