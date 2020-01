Meistarnir niðurlægðu lærisveina Klinsmann

Bayern Munchen rúllaði yfir Herthu Berlín er liðin mættust á Ólympíuleikvanginum í Berlín í dag. Lokatölur 4-0.



Jurgen Klinsmann og lærisveinar hans í Herthu héldu í við meistaranna í fyrri hálfleik en leiðir skildu í síðari hálfleik.



Thomas Muller skoraði fyrsta markið á 60. mínútu og Robert Lewandowski tvöfaldaði forystuna þrettán mínútum síðar.





Three players in Europe's top five divisions have scored 20 league goals so far this season:



Ciro Immobile (23)

Timo Werner (20)

Robert Lewandowski (20)



Lewy joins the list. pic.twitter.com/mnBS7R08xc