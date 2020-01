Real Madrid vill 13 ára bróður Mbappe

Real Madrid hefur áhuga á að klófesta Ethan Mbappe en hann er yngri bróðir stórstjörnunnar Kylian Mbappe.



Mbappe eldri hefur verið orðaður við Real Madrid og Zinedine Zidane, stjóri Real Madrid, hefur ekki farið leynt með áhuga sinn á honum.



Diario AS greinir frá því í dag að njósnarar Real Madrid hafi fylgst með hinum þrettán ára gamla á alþjóðlegu móti í síðustu viku.





