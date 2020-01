„Ég var dónalegur en ég var dónalegur við hálfvita“

Tottenham tapaði í dag 1-0 gegn Southampton á útivelli og mistókst að færast nær Chelsea í baráttunni um Meistaradeildarsæti.



Jose Mourinho fékk að líta gula spjaldið í síðari hálfleiknum en fyrst um sinn vissi fólk ekki fyrir hvað hann hefði fengið gula spjaldið fyrir.



Í endursýningu kom í ljós að hann hafi rölt yfir á bekk Southampton og látið einn í þjálfarateymi heimamanna heyra það.



Fjórði dómarinn tók eftir því og kallaði á Mike Dean, dómara leiksins, og lét hann spjalda Portúgalann.





Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics pic.twitter.com/3yHJWJK80P