Ashley Young, fyrirliði Manchester United, er á leið frá félaginu í sumar en hann hefur náð samkomulagi við Inter Milan.



BBC greinir frá þessu á vef sínum í gærkvöldi en samningur Englendingsins við United rennur út í sumar.



Það gæti farið svo að Young yfirgefi United nú í janúar en félögin hafa ekki náð samkomulagi um það. Hjá Inter hittir hann fyrrum samherja sína hjá United, Romelu Lukaku og Alexis Sanches.





