Viðraði óvart rassinn í Krónunni

Miss Universe Iceland 2020 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 21. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram. Næstu vikur verður kynning á keppendum hér á Vísi.

Díana Iva Gunnarsdóttir tekur þátt í keppninni á þessu ári og svaraði hún spurningum Vísis svo lesendur geti kynnst henni betur.

Morgunmaturinn?

Kaffibolli

Helsta freistingin?

Tom Hardy

Hvað ertu að hlusta á?

Podcastið „Kona er nefnd” og Snorri Björns eru í uppáhaldi þessa dagana

Hvað sástu síðast í bíó?

Once Upon a time in Hollywood

Hvaða bók er á náttborðinu?

Vigdís, Kona verður forseti

Hver er þín fyrirmynd?

Foreldrar mínir eru einstaklingar sem ég lit mikið upp til en Vigdís Finnbogadóttir er mín fyrirmynd.

Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Annað en að taka þátt í skemmtilegu ferli með 19 stúlkum og stiga á Miss Universe Iceland sviðið í Hljómahöll ætla ég að vera ferðalangur í mínu eigin landi og njóta þess sem okkar þjóð hefur upp á að bjóða.

Uppáhaldsmatur?

Er mikið fyrir ítalskan mat

Uppáhaldsdrykkur?

Kaffi

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Hitti þau hjónin Ólaf Ragnar og Dorrit, kannski ekki frægustu en klárlega eftirminnilegustu

Hvað hræðistu mest?

Ég er mesta skræfa sem finnst, en lofthræðslan mín tekur vinninginn

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Hafið þið einhvern tímann lent í því að vera beygja ykkur í Krónunni eftir vöru í neðstu hillunni, rifið buxurnar ykkar frá klofi og upp rasskinnina þannig að rassinn á þér hangir úti. Ekki tekið eftir því fyrr en þú settist út í bil og fannst fyrir kalda leðrinu á bera rasskinnina? Nei ekki ég heldur….

Hverju ertu stoltust af?

Hvað ég er sjálfstæð. Keypti sjálf einbýlishús aðeins 20 ára gömul.

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ef svo er, þá er hann vel falinn

Hundar eða kettir?

Hundar

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Tapa á móti fjölskyldu minni í spilum

En það skemmtilegasta?

Ferðast og upplifa nýja hluti

Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Annað en ný vináttubönd og skemmtilegum minningum þá vona ég að ég þroskist sem einstaklingur og verði besta útgáfan af sjálfri mér.

Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Ég og frændi minn ætlum að fagna 20/30 ára afmælinu okkar saman að ferðast um heiminn, við að sjálfsögðu stöndum við það