Þriggja ára bann fyrir að kasta símanum inn á völlinn

Stuðningsmaður Norwich hefur verið handtekinn og settur í þriggja ára bann frá heimavelli Norwich eftir atvik sem átti sér stað um helgina.



Umræddur stuðningsmaður tók sig til og kastaði símanum sínum inn á völlinn eftir að VAR hafi dæmt rangstöðu á Teemu Pukki í 2-2 jafnteflinu gegn Tottenham.



Ekki munaði miklu að Pukki var fyrir innan og stuðningsmanninum blöskraði það mikið að hann lét símann fljúga inn á.





