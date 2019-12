Pogba snýr aftur á morgun

Franski miðjumaðurinn Paul Pogba verður í leikmannahópi Manchester United gegn Watford á morgun ef marka má fréttir breska ríkisútvarpsins í dag.



Miðjumaðurinn hefur ekki spilað vegna ökklameiðsla síðan hann spilaði í jafntefli gegn Arsenal þann 30. september en veikindi héldu honum svo frá síðasta leik.



Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, sagði á blaðamannafundi í gær að ekki væru líkur á því að Pogba yrði í lekmannahópi Man. United á morgun en nú er ljóst að svo verður.





Paul Pogba has been included in the Manchester United squad for Sunday's Premier League game at Watford.



Full story https://t.co/0oCsIV8eh4 #mufc #bbcfootball #EPL pic.twitter.com/wSZGjMN8fq