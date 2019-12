Erfið jól hjá Mourinho | Hundurinn dó

Jólin voru ekkert sérstaklega ánægjuleg fyrir José Mourinho, knattspyrnustjóra Tottenham.



Í viðtali við Amazon Prime fyrir leik Tottenham og Brighton greindi Mourinho frá því að hundur fjölskyldunnar hefði dáið um hátíðarnar.



„Hundurinn minn dó og hann er hluti af fjölskyldunni. Jólin voru erfið en við verðum að halda áfram,“ sagði Mourinho.

Sad news to start the day from Jose Mourinho...



Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H