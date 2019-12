Gylfi byrjar fyrsta leikinn undir stjórn Ancelotti

Gylfi Þór Sigurðsson er í byrjunarliði Everton gegn Burnley. Þetta er fyrsti leikur Everton undir stjórn Carlos Ancelotti.



Jóhann Berg Guðmundsson er á bekknum hjá Burnley en hann hefur verið frá í tvo mánuði vegna meiðsla.



Ancelotti gerir tvær breytingar á byrjunarliði Everton frá markalausa jafnteflinu við Arsenal á laugardaginn. Seamus Coleman og Bernard koma inn fyrir Alex Iwobi og Tom Davies. Gylfi er á miðjunni hjá Everton ásamt Fabian Delph.

TEAM NEWS! @MrAncelotti makes two changes for his first game in charge. Here's how we *think* we'll be lining up! #EVEBUR pic.twitter.com/VbXFsvcmfx