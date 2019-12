Felldi tár eftir að hafa skorað sitt fyrsta mark fyrir Brighton

Tilfinningarnar báru Íranann Alireza Jahanbakhsh ofurliði þegar hann kom Brighton yfir gegn Bournemouth í hádegisleiknum í ensku úrvalsdeildinni.



Jahanbakhsh hélt um andlitið og felldi tár eftir markið sem kom strax á 3. mínútu.



Þetta var fyrsta mark Jahanbakhsh í búningi Brighton, í 27. leik sínum fyrir liðið, og því var þungi fargi létt af íranska landsliðsmanninum.

Alireza Jahanbakhsh in tears after scoring his first ever goal for Brighton



