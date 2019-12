Moyes orðinn stjóri West Ham

David Moyes er nýr knattspyrnustjóri West Ham. Félagið greindi frá þessu í kvöld.



Moyes tekur við starfinu frá Manuel Pellegrini sem var rekinn eftir tap West Ham gegn Leicester í ensku úrvalsdeildinni í gær.



Skotinn er að taka við West Ham í annað skipti en hann bjargaði liðinu frá falli tímabilið 2017-18.





We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE