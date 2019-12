Amma á sjötugsaldri með 38 húðflúr af Mourinho

Vivien Bodycote er vafalaust einn harðasti aðdáandi José Mourinho.



Líkami Bodycote, sem er 62 ára eftirlaunaþegi og amma, er vel skreyttur með húðflúrum af Mourinho. Hún er alls með 38 flúr af Portúgalanum.



Bodycote fékk sér að sjálfsögðu flúr í tilefni þess að Mourinho var ráðinn knattspyrnustjóri Tottenham.



„Velkominn aftur, José!“ stendur fyrir ofan mynd af Spurs merkinu.



Reyndar er það merki NBA-liðsins San Antonio Spurs en ekki Tottenham Hotspur.

