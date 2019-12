Duncan Ferguson verður á hliðarlínunni og stýrir Everton um helgina er liðið mætir Manchester United á útivelli.



Duncan stýrði Everton um liðna helgi eftir að Everton ákvað að reka Marco Silva úr starfi en Duncan hafði verið í þjálfarateymi Everton áður.



Hann byrjaði heldur betur vel í starfi því Everton vann 3-1 sigur á Chelsea og lyfti sér upp úr fallsæti en búist var við að Everton myndi ráða inn nýjan stjóra fyrir helgina.





BREAKING: Everton have confirmed that Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's #SuperSunday clash with Manchester United.